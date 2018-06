"Strzelaj i wiej" to historia Turka Henry’ego (Antonio Banderas), gitarzysty legendarnej grupy rockowej, która właśnie się rozpadła. Żeby zapomnieć o kłopotach, zabiera swoją żonę, nieziemską piękność, supermodelkę Sheilę (Olga Kurylenko) na wakacje do Chile. Sielanka nie trwa jednak długo. W tajemniczych okolicznościach żona Turka zostaje porwana przez grupę piratów. Wraz z niewielką pomocą władz lokalnych, Turk rusza na misję ratunkową. Mimo, że jego umiejętności życiowe ograniczają się do grania na basie i imprezowania, zmuszony jest poruszać się po śmiercionośnej dżungli i stawienia czoła prawdziwym bandytom, co prowadzi do serii niezwykle zabawnych wydarzeń i śmiesznych zwrotów akcji.

W polskich kinach film od 27 lipca.