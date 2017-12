Scenariusz oparty jest na prawdziwej historii związku Polaka Andrzeja Łuszczewskiego oraz Anity Agnihotri, pochodzącej ze stanu Maharasztra ze stolicą w Mumbaju, którzy poznali się w latach 70. w Indiach. Na początku lat 80. zamieszkali w Szczecinie, gdzie Agnihotri prowadzi obecnie kilka restauracji.

Na początku 2018 r. rozpocznie się produkcja filmu fabularnego dotyczącego polsko-indyjskich losów mojej rodziny - powiedział PAP Mariusz Łuszczewski, syn Anity i Andrzeja. Jak dodał, do tej pory na terenie Polski powstały zdjęcia do około siedmiu bollywoodzkich obrazów, ale nigdy nie była to wspólna międzynarodowa produkcja.

Ponad 70 proc. zdjęć do filmu będzie realizowanych w Indiach, a 30 proc. w Szczecinie. Producentem filmu po stronie polskiej jest Michał Kwieciński z Akson Studio, zaś po stronie indyjskiej Phantom Film" - wyjaśnił. Jak dodał, współproducentem będzie także firma odpowiadająca za filmy: "Slumdog. Milioner z ulicy", "Lion" oraz dwie części "Hotelu Marigold".

Łuszczewski zapowiedział, że w filmie wystąpią m.in. Maja Ostaszewska oraz Robert Więckiewicz. Na ekranie będzie można także zobaczyć Rati Agnihotri, bollywoodzką aktorkę, prywatnie siostrę Anity Agnihotri.

Scenariusz indyjskiej komedii romantycznej zawiera siedem piosenek z układem tanecznym. Indyjski kompozytor Shankar Mahadevan odpowiada za muzykę do filmu.

Premiera zaplanowana jest na grudzień 2018 r.