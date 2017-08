Na tym tle rozegra się historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być ze sobą i jednocześnie nie mogą bez siebie żyć. Jednym z głównym bohaterów filmu będzie muzyka, która ma być połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.

W rolach głównych zobaczymy Joannę Kulig, Tomasza Kota, Agatę Kuleszę oraz Borysa Szyca. Paweł Pawlikowski jest nie tylko reżyserem, ale także – wraz z Januszem Głowackim – autorem scenariusza. Za scenografię do filmu odpowiadają Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński. Autorem zdjęć jest Łukasz Żal.

Kadr z filmu "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego / Materiały prasowe

Zdjęcia rozpoczęły się w styczniu 2017 i zakończyły na początku sierpnia bieżącego roku. Ekipa kręciła film nie tylko w Polsce, ale również Francji i Chorwacji. Obraz jest koprodukcją polsko-francusko-brytyjską.

Paweł Pawlikowski jest pierwszym polskim reżyserem, który zdobył Oscara. Jego "Ida" została nagrodzona jako najlepszy film nieanglojęzyczny, była też nominowana w kategorii najlepsze zdjęcia. Obraz do dziś budzi kontrowersje - część historyków zarzuca, że w sposób stereotypowy, a przez to nie do końca zgodny z prawdą przedstawia skomplikowane losy ludności żydowskiej w Polsce w trakcie i po II Wojnie Światowej.