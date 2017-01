Reżyserka Lisa Azuelos (Pożądanie) wykorzystując osobiste doświadczenia postanowiła opowiedzieć historię wielkiej diwy lat 70-tych - film wejdzie do kin 24 marca 2017 roku.

Jak mówi : Zaczęłam od czytania, oglądania i słuchania wszystkiego, co jej dotyczy. Pomógł mi również fakt, że jej styl życia jest mi znajomy. Jestem córką Marie Laforêt; dobrze wiem, jak wyglądało życie piosenkarki w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Szaleństwo, bogactwo, pruderia i kontrola charakteryzowały tę epokę. Bezustanna obserwacja (zwłaszcza ze strony mężczyzn, którzy decydowali za kobiety niemal o wszystkim) i absurdy takie jak kobieta z pieczątką, którą - zamiast odręcznych autografów gwiazdy - stawiała stemple na zdjęciach fanów... To był piękny i zarazem straszny świat, ale miał w sobie niepowtarzalną magię i bezpowrotnie przeminął – dlatego tak bardzo chciałam go pokazać. Bardzo szybko też zrozumiałam, że zbliżając się do Dalidy będę opowiadać nie tylko o niej, ale także o sobie.

Od początku w pracę nad filmem zaangażowany był brat Dalidy – Orlando, który przez wiele lat był managerem siostry. Na etapie pisania scenariusza precyzował miejsca, daty, relacje, jakie Dalida utrzymywała z publicznością i z mężczyznami. Udostępnił też obszerne, prywatne archiwum Dalidy. W rolę Dalidy wcieliła się debiutantka Sveva Alviti. Dalida to była miss Egiptu, zdobywczyni 70-ciu złotych płyt.

"Dalida", reż. Lisa Azuelos, zdj. Antoine Sanier, obsada: Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, Vincent Perez, Francja 2016, 127 min.