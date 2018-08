Redakcja Dziennik.pl

Mija 30 lat od premiery kultowego filmu Luca Bessona „Wielki Błękit” inspirowanego życiem jednego z największych nurków w historii. Teraz Jacques’a Mayola można poznać jeszcze lepiej. 17 sierpnia do kin wchodzi dokument Lefterisa Charitosa „Człowiek delfin”.

Jacques Mayol to jeden z największych nurków w historii, wielokrotny rekordzista świata w nurkowaniu głębinowym, określany mianem człowieka delfina, teoretyk i pasjonat nurkowania, filozof, którego skomplikowane życie osobiste stało się inspiracją kultowego filmu Luca Bessona „Wielki błękit” (do którego Mayol współtworzył scenariusz). Był pierwszym wolnym nurkiem, który zszedł na głębokość 100 metrów, a jego koncepcja jedności człowieka z oceanem, w tym z delfinami, przedstawiona w biograficznej książce „Homo Delphinus” jest podstawą dla wszystkich nurków głębinowych.

Nominowany do nagrody International Awards for Valor in Sports za wytrwałość i dzielność w przekraczaniu kolejnych granic próbował odpowiedzieć na pytanie, czy człowiek ma ukryty podwodny potencjał, który może zostać obudzony poprzez rygorystyczny fizyczny i psychologiczny trening. Oparty na unikalnym archiwum Mayola film portretuje jego życie i filozofię.

- „Człowiek delfin” angażuje widza na poziomie emocjonalnym i zmysłowym - mówi reżyser Lefteris Charitos. - Dla Mayola nurkowanie było zawsze próbą zrównoważenia ciała i umysłu. Dzielimy z nim to przeżycie, zanurzamy się na ogromne głębokości, gdzie panuje nieruchoma ciemność, która równocześnie przeraża i napawa spokojem, wspólnie wracamy do oszałamiającego światła na powierzchni. Ta sensoryczna podróż jest możliwa dzięki nowoczesnej technologii, pozwalającej na filmowanie pod wodą najlepszych nurków świata, dającej nam szansę zobaczyć, co dzieje się z ludzkim ciałem i umysłem na ogromnych głębokościach.

W filmie podróżujemy przez Japonię, Miami, Marsylię, wyspy Caicos, Kalymnos i Elbę, które w sposób znaczący wpłynęły na biografię Mayola.