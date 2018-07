Redakcja Dziennik.pl

Ekranizacja powieści Nicka Hornby’ego, autora światowych bestsellerów „Był sobie chłopiec” i „Wierność w stereo”. Pisarza, którego dzieła rozeszły się w nakładzie 5 milionów egzemplarzy i były wielokrotnie, z wielkim sukcesem przenoszone na kinowe ekrany. Za kamerą „Też go kocham” stanął zdobywca Nagrody Grammy – Jesse Peretz, współreżyser serialowych przebojów „Dziewczyny”, „Siostra Jackie” i „Orange Is the New Black” Netflix. Film wyprodukował Judd Apatow, twórca hitów „Druhny”, „40 letni prawiczek” i „Wpadka”. W obsadzie „Też go kocham” wystąpili, m.in.: dwukrotnie nominowana do Złotego Globu – Rose Byrne („Druhny”), czterokrotnie nominowany do Oscara – Ethan Hawke („Boyhood”) oraz jeden z najlepszych brytyjskich aktorów komediowych – Chris O'Dowd („Druhny”).

Komedia wejdzie do polskich kin 24 sierpnia.