Film nominowanego do nagrody BAFTA Brytyjczyka Michaela Pearce’a z poruszającą młodej Jessie Buckley, która już została okrzyknięta za oceanem za wschodzącą gwiazdą, podbił najważniejsze festiwale i skradł serca publiczności oraz krytyków, którzy uznali go za powalający debiut i jednocześnie dziką, pełną pasji, uwodzicielską historię miłosną.

Oto oficjalny opis filmu, który do kin trafi 24 sierpnia.

Młoda dziewczyna, której od zawsze mówiono, co ma robić, staje się bardziej niebezpieczna, niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić... Moll jest piękna i utalentowana, a jej rodzina zaplanowała już każdy krok jej wchodzenia w dorosłe życie. Kiedy pewnego dnia poznaje Pascala, tajemniczego chłopaka, który pojawia się w małym, wyspiarskim miasteczku, decyduje się porzucić dla nieznajomego wszystko. Odkrywa nareszcie, jak smakuje wolność oraz czym są namiętność i pożądanie. Ale kiedy Pascal staje się głównym podejrzanym w sprawie zaginionych kobiet, którą żyją lokalna policja i społeczność, Moll będzie musiała podjąć decyzje, od których nie będzie już odwrotu. Od tego momentu nie zatrzyma się przed niczym, aby osiągnąć to, czego pragnie i dowie się, do czego jest zdolna, aby walczyć o siebie i o burzliwe uczucie