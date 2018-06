Autor powraca ze swoim dziełem na wielki ekran po nagrodzonej Oscarem i nominowanej aż w siedmiu kategoriach "Pokucie" z Keirą Knightley w roli głównej i Saoirse Ronan w jeden z ról drugoplanowych. To właśnie "Pokuta" przyniosła trzynastoletniej wówczas Saoirse Ronan pierwszą nominację do Oscara.

Para nowożeńców przybywa do hoteliku na południowym wybrzeżu Anglii, by spędzić tam noc poślubną. Florence i Edward pochodzą z zupełnie różnych światów. Ona jest córką biznesmena i utalentowaną skrzypaczką, on studentem historii, skorym do nagłych wybuchów gniewu. On żyje w stanie podniecenia, nie mogąc doczekać się rozkoszy pierwszej nocy. Ona jest pełna obaw, a myśl o małżeńskim rytuale wzbudza w niej na przemian odrazę i lęk. Ich wspólna przyszłość zależy od jednej nocy, po której nic już nie będzie takie samo.

"Na plaży Chesil" to pełnometrażowy debiut uznanego reżysera teatralnego Dominika Cooke’a, z zachwycającymi zdjęciami wybitnego brytyjskiego operatora Seana Bobbitta. W rolach głównych wystąpili Saoirse Ronan oraz Billy Howle.