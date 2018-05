Film „Krzysiu, gdzie jesteś?” wyreżyserował nominowany do Złotego Globu Marc Forster („Marzyciel”) na podstawie scenariusza Alexa Rossa Perry’ego („Złote wyjście”) i nominowanej do Oscara Allison Schroeder („Ukryte działania”) oraz opowiadania Perry’ego opartego na postaciach stworzonych przez A.A. Milne’a i E.H. Sheparda. Produkcją zajęli się Brigham Taylor i Kristin Burr, producentami wykonawczymi zostali Renée Wolfe i Jeremy Johns. W filmie udział biorą: zdobywca Złotego Globu Ewan McGregor (“Fargo”) jako dorosły Krzyś; nominowana do tej samej nagrody Hayley Atwell („Agentka Carter”) jako jego żona Evelyn; Bronte Carmichael jako jego córka Madeline.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie! Gdy mały Krzyś dorósł i znalazł się na życiowym zakręcie, jego wierni towarzysze dzieciństwa - Kubuś, Prosiaczek, Kłapouchy i Tygrysek – wyruszają ze Stuwiekowego lasu do Londynu, by przypomnieć mu magię dzieciństwa.