Opowieść o młodej dziewczynie, w której dojrzewa bunt. Ava spędza wakacje z matką nad Atlantykiem. Senną atmosferę niespodziewanie przerywa wiadomość o tajemniczej chorobie, która, być może, jest wytworem jej fantazji. Czas, który pozostał do końca wakacji postanawia uczynić niepowtarzalnym. Poznany na plaży tajemniczy chłopak staje się częścią nowego świata bohaterki, która odważnie podąży za swoimi pragnieniami.

Ava to kwintesencja młodości i buntu. Historia pierwszej miłości, narodzin pożądania i przebudzenia seksualnego. Jeden z najgłośniejszych francuskich debiutów, który miał swoją światową premierę w trakcie festiwalu w Cannes w 2017 roku. Film Lei Mysius pokazuje w śmiały sposób młodą dziewczynę, która ma odwagę zbuntować się przeciwko konwencjom obyczajowym i podążać za swoją ciekawością życia i świata.

Film trafi do kin 29 czerwca

„Ava” to - po „Magical Girl” i „Czerwonym żółwiu” - kolejny świetny film, który widzowie polecają widzom w ramach projektu Scope100. Zazwyczaj to dystrybutor decyduje o tym, która produkcja trafi do kin. W ramach projektu Scope100 decyzja należała do widzów