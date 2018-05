Gotowi na pełne przezabawnych sytuacji wesele we wnętrzach bajecznego XVII-wiecznego zamku położonego w najbardziej malowniczych pejzażach Francji? Jeżeli dorzucić do tego reżyserski duet twórców hitu „Nietykalni” to otrzymujemy komedię, która powinna podobać się wielu. Film „Nasze najlepsze wesele” pojawi się na ekranach polskich kin już 18 maja.

Najnowszy film twórców obsypanych nagrodami hitów „Nietykalni” i „Samba”. Przezabawne przygody ekipy weselnej, której niestraszna żadna impreza. W rolach głównych w komedii zobaczymy plejadę francuskich znakomitości aktorskich, takich jak: Jean-Pierre Bacri („Gusta i guściki”), Gilles Lellouche („Niewierni”), Suzanne Clément („Na zawsze Laurence”) i Jean-Paul Rouve („Dalida. Skazana na miłość”). Razem będą musieli zmierzyć się z szalonym przyjęciem, organizowanym we wnętrzach barokowego zamku. To co dla nich będzie początkiem kłopotów, dla widzów stanie się wyłącznie okazją do wyśmienitej zabawy.