- To nie jest film zupełnie na serio – zdradza Charlize Theron. Do wszystkiego podchodzimy w nim na wesoło, ale właśnie przez to wydaje mi się on bardziej prawdziwy. Dlatego tak go uwielbiam: to szczere spojrzenie na rodzicielstwo, dalekie od glamouru. Charlize wie, co mówi, ponieważ w natłoku obowiązków sama znajduje czas na macierzyństwo, samodzielnie wychowując dwójkę adoptowanych dzieci: synka Jacksona i córeczkę August.

Komedia pełna obserwacji na temat tego, jak to jest być mamą w 2018 roku, z Charlize Theron w roli głównej, to najnowsze dzieło duetu Jason Reitman – Diablo Cody, stojących za sukcesem nagrodzonej Oscarem komedii "Juno".