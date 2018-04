Nadciąga ekstremalnie silny huragan, który z łatwością porywa samochody, domy a nawet kontenerowce. Tego samego dnia, do skarbca w położonej na wybrzeżu bazie wojskowej trafia olbrzymia kwota 600 milionów dolarów w gotówce. Pod osłoną zrywającego się żywiołu, doskonale zorganizowana grupa bandytów dokonuje napadu na militarną placówkę i próbuje dostać się do zamkniętych w sejfie pieniędzy. Jedyną osobą, która zna kod jest Casey (Maggie Grace) – agentka rządowa. Kobieta zrobi wszystko, aby gotówka nie wpadła w niepowołane ręce. Z pomocą przychodzą jej: specjalista od huraganów – Will oraz jego brat Breeze, który jest byłym wojskowym. Ponad 25 lat temu obaj mężczyźni przeżyli równie potężną wichurę, która zrównała ich rodzinne miasto z ziemią. Teraz przyszedł czas na rewanż. Rozpoczyna się emocjonująca walka w oku kataklizmu i wyścig, w którym liczy się każda sekunda.

Film w polskich kinach już w piątek, 13 kwietnia.