Film to spojrzenie na jedną z najbardziej tajemniczych kobiet w historii. Filmowa biografia opowiada historię Marii (dwukrotnie nominowana do Oscara Rooney Mara), młodej kobiety szukającej dla siebie nowej drogi życia. Skrępowana hierarchią i obyczajowością swych czasów, Maria dołącza do nowego ruchu, którym kieruje Jezus z Nazaretu… W roli Jezusa zobaczymy trzykrotnie nominowanego do Oscara Joaquina Phoenixa.

"Maria Magdalena" w polskich kinach 6 kwietnia. Reżyserem obrazu jest Garth Davis, znany m.in. z takich filmów jak "Lion. Droga do domu" czy "Tajemnice Laketop".

Oto polski zwiastun filmu: