Urocze miasteczko Mêle-sur-Sarthe w Normandii przeżywa prawdziwy kryzys. Import zagranicznych towarów sprawia, że ceny wyrobów spadają, a kolejnym rolnikom grozi bankructwo. W tej sytuacji burmistrz Georges Balbuzard (François Cluzet) robi wszystko, by nagłośnić sprawę w krajowych mediach. Problem w tym, że kłopoty małego Mêle-sur-Sarthe nie interesują dosłownie nikogo. Sytuacja wydaje się beznadziejna, aż do dnia, gdy do wioski przybywa słynny amerykański fotograf – Newman (Toby Jones). Artysta widzi w Normandii idealne tło do następnej sesji zdjęciowej, a Balbuzard dostrzega w tym wszystkim swoją szansę. Postanawia przekonać mieszkańców miasteczka – rolników, rzeźnika, farmaceutę, ponad 200 osób – do wzięcia udziału w wielkiej sesji fotograficznej. Haczyk? Wszyscy muszą pozować nago!

W obsadzie filmu zobaczyć możemy takie nazwiska jak: François Cluzet („Nietykalni”, „Legends of Tomorrow”, „Fargo”), François-Xavier Demaison („Mikołajek”, „Wakacje Mikołajka”, „Zaginiona”, „Tylko nie miłość”), Toby Jones („Dziewczyna Hitchcocka”, „Pentameron”, „Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz”), Vincent Regan („300”, „Troja”, „Królewna Śnieżka i Łowca”, „Starcie tytanów”), Arthur Dupont („Książę nie z tej bajki”, „We śnie”, „Niebo w gębie”), Grégory Gadebois („Angele i Tony”, „Ostatni gang”, „Powracający”).

Film w kinach od 23 marca 2018 roku.