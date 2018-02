Sandra jest szczęśliwą mężatką i obraca się wśród śmietanki towarzyskiej. Wszystko zmienia się, gdy podczas jednego z wystawnych przyjęć przyłapuje małżonka na zdradzie z jej najlepszą przyjaciółką. Sandra z dnia na dzień traci swoje uporządkowane życie i przeprowadza się do siostry, której nie widziała od lat. I chociaż Bif pod każdym względem jest jej zupełnym przeciwieństwem, to właśnie dzięki niej i jej zwariowanym przyjaciołom odkryje radość życia i… pasję do tańca! Być może pojawi się też szansa na nową miłość?

W najnowszym filmie Richarda Loncraine’a, laureata nagrody Emmy oraz wielokrotnie wyróżnionego na Berlinale reżysera m.in. popularnej komedii romantycznej Wimbledon, wystąpili nominowana do Oscara Imelda Staunton (Vera Drake, Harry Potter, Dumni i wściekli), nagrodzony w Cannes Timothy Spall (Pan Turner, Harry Potter, Jak zostać królem) oraz Celia Imrie (Hotel Marigold, Bridget Jones).

Film w kinach 16 marca