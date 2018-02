Agnieszka Więdłocha wraca w filmie „Kobieta sukcesu” w komediowej odsłonie. Tak o jej roli opowiada reżyser Robert Wichrowski: „Agnieszka jest świetną aktorką i potrafi grać role komediowe na poważnie, co jest bardzo istotne. A to, że jest taką dynamiczną, szybko działającą kobietą, tylko pomaga jej wcielić się w postać, którą ma do zagrania. Można pomyśleć, że kobieta sukcesu to taka osoba, której wszystko się udaje. A naszej bohaterce nie wszystko układa się po jej myśli i bardzo często musi walczyć z przeciwnościami losu, dlatego ostatecznie najważniejsze jest pytanie, czy odniesie sukces, czy nie”.

Na ekranie zobaczymy również Mikołaja Roznerskiego, Bartosza Gelnera i Julię Wieniawę. W pozostałych rolach wystąpili m.in. Tomasz Karolak, Małgorzata Foremniak, Paulina Gałązka, Ireneusz Czop oraz w zupełnie nietypowej odsłonie – Tomasz Oświeciński.

Główną bohaterką filmu jest Mańka (Agnieszka Więdłocha), szefowa firmy w wielkim mieście, której życie nagle wywraca się do góry nogami. Jej biznes pada ofiarą nieuczciwej konkurencji, związek z Norbertem (Mikołaj Roznerski) przeżywa kryzys, a pod drzwiami mieszkania kobieta zastaje Lilkę (Julia Wieniawa), młodszą siostrę uosabiającą chaos, tak obcy perfekcyjnej Mańce. W jej życie – za sprawą psa i przypadku – wkracza również Piotr (Bartosz Gelner), którego wbrew sobie i mimo serii nieporozumień zdaje się przyciągać. Jako przebojowa kobieta sukcesu Mańka nie zamierza się poddawać i skupia się na walce o przetrwanie firmy i zdemaskowanie oszustów. Czy nie straci przez to z oczu siostrzanej przyjaźni i szansy na miłość?

Autorką scenariusza jest Hanna Węsierska znana z takich hitów jak „Lejdis” czy „Śniadanie do łóżka”, reżyserem zaś Robert Wichrowski („Francuski numer”).