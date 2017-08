"My Little Pony: Przyjaźń to magia" to serial, który w Stanach Zjednoczonych emitowany był od 2010 roku. W Polsce do telewizji trafił w październiku 2011 roku. Obecnie emitują go (jednocześnie) trzy stacje telewizyjne: MiniMini +, TVP ABC oraz Polsat JimJam. Jest on oczywiście kontynuacją serialu z 1984 roku "Mój mały kucyk".

Serial chwycił i jest jednym z najpopularniejszych na świecie. Dzieci cieszą się z dynamicznej akcji, dorośli - bajkę ogladając chcąc nie chcąc - znajdują tam liczna nawiązania do świata popkultury i wielkich przebojów filmowych.

"My Little Pony" to również moda. Do tego stopnia, że na Comic Con pojawiają się osoby stylizowane na świat tego serialu (tzw. cos-playerzy) i mieszają się w tłumie z ludźmi przebrani za bohaterów "Gwiezdnych wojen" czy "Gry o Tron".

Opis filmu, który do kin trafi 6 października, przedstawia się tak: