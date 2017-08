W tej komedii lider zespołu Maroon 5 – Adam Levine („Zacznijmy od nowa”) wrzuci cztery kobiety w wir nocnego życia, o którym dawno zapomniały. Wspólnie pokażą, co znaczy zatracić się w zabawie, rozmawiać o wszystkim bez cenzury i zaprawić się, czym tylko się da! W rolach gotowych na wszystko mamusiek zobaczymy: Toni Collette („Mała Miss”, „Godziny”), Katie Aselton („Dar”), Bridget Everett („Seks w wielkim mieście”) i Molly Shannon („Jeszcze dłuższe zaręczyny”).

Codzienność w domu pełnym dzieci i obowiązków, to nie przelewki. Wiedzą o tym cztery matki, które dzień w dzień toczą walkę z niewyspaniem, brakiem czasu, wiecznym bałaganem i sztucznym uśmiechem, który ma komunikować ludziom, że wciąż „dają radę”. Jako że pociechy bohaterek chodzą do tego samego przedszkola, również ich mamy postanawiają poznać się nieco lepiej w trakcie wspólnej kolacji. Początkowo niechętne, ostatecznie zostawiają dzieci pod opieką partnerów i wyruszają na z pozoru niewinne spotkanie. Na miejscu obawy szybko ustępują miejsca szczerym rozmowom i zabawie na całego. Tempo akcji i bicie serc przyspieszy do zawrotnej prędkości, gdy w jednym z barów poznają bezlitośnie przystojnego barmana o imieniu Luke (Adam Levine). Wkrótce okaże się, że na taki wieczór każda z nich czekała całe życie.