Francuska komedia w reżyserii Philippe de Chauverona - w rolach głównych pojawią się Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein, Cyril Lecomente. Jean-Etienne Fougerole, bogaty pisarz – celebryta podczas telewizyjnego programu, promując swoją nową książkę "Czym chata bogata", nieopatrznie zaprasza pod swój dach romską rodzinę. Gdy do jego wspaniałego domu wprowadzą się nowi lokatorzy, cały świat stanie na głowie. Dwie rodziny, dwa światy, różne obyczaje, czy wzajemne uprzedzenia mogą doprowadzić do zjednania czy do katastrofy.

Oto zwiastun filmu, który w kinach 14 lipca 2017.