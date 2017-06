Firma Grega – Alibi.com to strzał w dziesiątkę. Idealna propozycja dla każdego, kto ma coś do ukrycia. Skaczesz na boki, migasz się w pracy, unikasz teściowej – Alibi.com zapewni Ci wymówkę na każdą okazję. Ale kij ma dwa końce. Gdy Greg z wzajemnością zakocha się w pięknej Flo, szczęście przysłoni mu pewien drobiazg: otóż Flo najbardziej na świecie nie znosi kłamstwa. Co robi więc Greg, by ukryć swoją profesję? Kłamie jak z nut. Wkrótce jednak zaczyna cienko śpiewać, gdy okazuje się, że ojciec Flo jest jednym z jego klientów. Greg musi więc zbudować piętrową ściemę, która w przypadku wpadki pogrzebie jego wielką miłość, szczęście i złotodajną firmę. A kłamstwo, jak wiadomo, ma raczej krótkie nogi…