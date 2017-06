Bohaterem filmu jest europejski pisarz, grany przez Stellana Skarsgårda , który przyjeżdża na kilka dni do Nowego Jorku, by promować swoją powieść. Pobyt w metropolii okaże się być okazją do skonfrontowania się z przeszłością i niedokończonymi relacjami. Film powstał na motywach osobistych doświadczeń reżysera i uchyla rąbka tajemnicy z życia prywatnego twórcy.