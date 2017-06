Tym razem rezolutny niedźwiadek o nienagannych manierach i skłonności do wpadania w tarapaty trafi w złe towarzystwo. Pomyłkowo osadzony w areszcie wśród zepsutych do szpiku kości typów spod ciemnej gwiazdy, naiwny Paddington zrobi wszystko, by sprowadzić ich na dobrą drogę. A że siłę przekonywania ma wielką, rzecz może się udać. Każdy przecież chętnie przyjmie pomocną łapę nawet jeśli jest nieco lepka od marmolady. Szczególnie jeśli futrzasty zada swe fundamentalne pytanie: Misia w sercu nie masz?!

Film trafi do polskich kin 29 grudnia 2017 roku. W rolach głównych zobaczymy, oprócz słynnego Misia, taki aktorów jak: Hugh Grant, Ben Whishaw, Jim Broadbent, Peter Capaldi.

psav_embed