Las Huckybucky to przyjemne miejsce do życia dla wszystkich zwierząt. Wśród nich jest całkiem spora grupa myszy, którym wtórują Mikołaj Myszowspinacz i Morten Myszodrewniak. W lesie obowiązuje jednak brutalne prawo natury i mniejsze zwierzęta muszą chronić się przed znacznie większymi drapieżnikami. Szczególnie niebezpieczny jest lis Marvin, który uwielbia polować na – zdawałoby się – bezbronne myszki. Kiedy lis próbuje zjeść babcię Mortena Myszodrewniaka, przyjaciele postanawiają działać. Chcą wprowadzić ustawę o życiu wszystkich zwierząt w zgodzie i zaprzestaniu zjadania się nawzajem. Podejmują się prawdziwego wyzwania przekonania wszystkich drapieżników do nowej idei.

Norweskie animacje rzadko oglądamy w kinach - 25 sierpnia będziemy mieli szansę zobaczyć jedną z nich. Zobacz polski zwiastun filmu.