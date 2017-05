Ostatni Rycerz rzuca nowe światło na legendę Transformerów i definiuje na nowo, co to znaczy być bohaterem. Ludzie i Transformery toczą wojnę, Optimus Prime odszedł. Klucz do uratowania naszej przyszłości jest skryty w przeszłości, w sekretnej historii pobytu Transformerów na Ziemi. Misja uratowania naszej planety spoczęła na barkach niezwykłej ekipy: Cade’a Yeagera (Mark Wahlberg), Bumblebee, angielskiego lorda (sir Anthony Hopkins) i profesor Oxfordu (Laura Haddock).

Są chwile, gdy przyszłość jest w naszych rękach. W filmie „Transformers: Ostatni Rycerz” ścigani staną się bohaterami. Bohaterowie staną się zdrajcami. Tylko jeden świat przetrwa: ich lub nasz.