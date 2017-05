Ikar, który woli, gdy zwraca się do niego per Cukina, to chłopiec o niezwykłej emocjonalności, wrażliwości i darze zjednywania sobie ludzi. Po niespodziewanej śmierci swojej mamy zaprzyjaźnia się z sympatycznym policjantem Rajmundem i trafia do domu dziecka, w którym mieszkają inne dzieci w jego wieku.

"Nazywam się Cukinia" to lekcja pięknego dorastania, budowania zaufania i przyjaźni. Poruszająca opowieść przenosząca w intymny i emocjonalny świat dziecka poszukującego nadziei i miłości. Dziecka, które tkwi w każdym z nas i łaknie bliskości drugiego człowieka.

Obraz w reżyserii Claude'a Barrasa od 2 czerwca w polskich kinach.