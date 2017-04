Obraz do kin trafi 7 lipca. Zapowiadany hasłem "Król komedii powraca" obraz kręcony był w dużej części w Lublinie. Poszukiwanie skarbu, w tym korony Kazimierza Wielkiego, doprowadza do splotu zadziwiających okoliczności.

Dystrybutor tak opisuje fabułę filmu.

Bruno Volta to prawdziwy „kiler” w rozwiązywaniu zagadek i przeglądaniu ludzi na wylot. Pewnego dnia jego zmysł kombinowania i zarabiania zostaje postawiony w stan pełnej gotowości. Jego znacznie młodsza partnerka Agnieszka w niecodziennych okolicznościach poznaje dziewczynę o imieniu Wiki. Nowa znajoma znajduje w ścianie starej kamienicy tajemniczy i niezwykle drogocenny przedmiot. Volta nie może przepuścić wartej miliony okazji. Wspólnie z „cwaniakowatym” ochroniarzem Dychą postanawia zagrać vabank i jest gotowy na wszystko, aby wejść w posiadanie niezwykłej rzeczy. Nie będzie to jednak łatwe, bo niewinnie wyglądająca Wiki to w istocie godny rywal, a nie jakaś tam „słaba płeć”.

Na ekranie pojawi się gwiazdorska obsada: Olga Bołądź, Aleksandra Domańska i Katarzyna Herman, którym partnerować będą Andrzej Zieliński, Jacek Braciak, Michał Żurawski, Tomasz Kot, a także ulubieńcy reżysera – Cezary Pazura i Robert Więckiewicz.