Na ekranie debiutują w rolach głównych: Hanna Hryniewicka (Julka) i Jakuba Janota-Bzowski (Olek). W filmie grają także: Piotr Głowacki, Roma Gąsiorowska, Joanna Szczepkowska, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Krzysztof Stroiński.

A o czym jest film? Julka ma 12 lat, chodzi do szkoły z internatem i jeszcze nigdy nie miała prawdziwej przyjaciółki. Zaczynają się wakacje, a razem z nimi kłopoty. Julka zamiast do rodziców w Kanadzie, trafia do ciotki w Warszawie. W tej samej kamienicy mieszka Olek. Kiedy dzieciakom wpada w ręce plan prowadzący do skarbu, zaczyna się przygoda. Na drodze do rozwiązania zagadki staje złodziejska szajka, niania – nałogowa palaczka i podejrzany pożeracz cukierków. Nikt nie jest tym za kogo się podaje, a wyścig z czasem trwa. Żeby wyjść cało z tej historii, Julka musi pokonać nieufność i odważyć się na przyjaźń.

W rolach głównych – Julki i Olka – wystąpili debiutujący na dużym ekranie Hanna Hryniewicka i Jakub Janota-Bzowski. Nieodłącznym towarzyszem Olka jest pies Pulpet.

– Cenię Julkę za jej odwagę i za to, że potrafiła sprzeciwić się dorosłym, gdyż wierzyła, że ma rację. – mówiła o swojej 12-letniej postaci Hania Hryniewiecka.

Kuba Janota-Bzowski, grający jej filmowego przyjaciela Olka, dodawał: – Lubię sceny, w których czasem jest niebezpiecznie, np. ze spadaniem albo z rozpalaniem różnych rzeczy.

Marta Karwowska, reżyserka filmu, podkreślała: – Chciałabym, żeby dzieci oglądając „Tarapaty” wyśmienicie się bawiły, śmiały i czasem bały. Chcę je zaprosić do tego świata, wpuścić tam na równych prawach i pozwolić przeżyć przygodę razem z Julką i Olkiem.