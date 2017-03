Czy - jak mawiają niektórzy spoilując fabułę filmu - będzie to koniec przygód Jacka Sparrowa? W tegorocznej części filmu "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara" będzie musiał on sprostać korsarzowi, który nie dość, że ucieka z więzienia, to jeszcze żywi do Sparrowa osobistą urazę.

Już dziś wiadomo, że na wieść o premierze kolejnej części "Piratów z Karaibów" ręce zacierają kiniarze. Poprzednie filmy z tej serii zarobiły łącznie 4 miliardy dolarów.

Planowana na maj premiera "Zemsty Salazara" ma byc jednym z tegorocznym hitów kinowych. W rolach głównych zagrają Johnny Depp, Javier Bardem, Kaya Scodelario, Brenton Thwaites, Golshifteh Thwaites, Stephen Graham oraz - a jakże - Geoffrey Rush. Reżyserią zajmą się Joachim Roenning oraz Espen Sandberg.

Polska premiera 26 maja.