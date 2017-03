Film śledzi losy zespołu badaczy, którzy zapuszczają się w głąb niezbadanej wyspy położonej na Pacyfiku — tak samo pięknej, jak i zdradliwej — nie wiedząc, że wchodzą na teren należący do mitycznego King Konga. Występują w nim: Tom Hiddleston (Avengers, Thor: Mroczny świat), Samuel L. Jackson (Nienawistna ósemka, Avengers: Czas Ultrona), zdobywczyni Oscara Brie Larson (Pokój, Wykolejona), John Goodman (Transformers: Wiek zagłady, Operacja Argo) oraz John C. Reilly (Strażnicy Galaktyki, Bracia przyrodni). W skład międzynarodowej obsady weszli także: Tian Jing (Police Story: Lockdown), Corey Hawkins (Straight Outta Compton), Jason Mitchell (Straight Outta Compton), John Ortiz (Steve Jobs), Thomas Mann (Piękne istoty), Shea Whigham (Wilk z Wall Street), Toby Kebbell (Ewolucja planety małp) oraz Eugene Cordero (Królowie lata). Vogt-Roberts reżyseruje film na podstawie scenariusza napisanego przez Maksa Borensteina, Johna Gatinsa, Dana Gilroya i Dereka Connolly’ego. Jego produkcją zajmują się Thomas Tull, Jon Jashni oraz Mary Parent z Legendary. Producentami wykonawczymi są Eric McLeod i Alex Garcia. W ekipie filmowej znaleźli się: operator Larry Fong (Batman v Superman: Świt sprawiedliwości), scenograf Stefan Dechant (kierownik artystyczny Prawdziwego męstwa i Avatara), montażysta Christian Wagner (filmy z serii Szybcy i wściekli) oraz projektantka kostiumów Mary Vogt (filmy z serii Faceci w czerni). Do tego zespołu dołączyli również nagrodzony Oscarem charakteryzator Bill Corso (Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń, Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy) oraz koordynator scen kaskaderskich George Cottle (Interstellar, Mroczny Rycerz powstaje). Legendarny King Kong jest przenoszony na duży ekran na niespotykaną dotąd skalę przez Industrial Light & Magic pod wodzą zdobywcy dwóch statuetek Oscara — Stephena Rosenbauma (Avatar, Forrest Gump), pełniącego funkcję specjalisty od efektów wizualnych.

Aby w pełni przenieść widzów na tajemniczą Wyspę Czaszki, reżyser Jordan Vogt-Roberts, aktorzy i ekipa filmowa kręcą zdjęcia na trzech kontynentach przez ponad sześć miesięcy, starając się uchwycić pierwotne krajobrazy na hawajskiej wyspie Oahu, gdzie prace na planie rozpoczęły się w październiku 2015 r., na Złotym Wybrzeżu w Australii, a wreszcie w Wietnamie, gdzie zdjęcia będą realizowane w wielu lokalizacjach, z których kilka nigdy nie zostało pokazanych w filmie.