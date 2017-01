Obraz wejdzie do polskich kin 3 marca. Reżyserem jest James Mangold "Spacer po linie", "Tożsamość".

Nominowany do Oscara Hugh Jackman po raz ostatni wciela się w rolę legendarnego Wolverine’a. Zmęczony życiem Wolverine czuje się zagubiony w świecie, w którym zdziesiątkowani mutanci X-Men żyją na marginesie społeczności ludzkiej. Jego mentor Charles Xavier (Patrick Stewart – seria ”Star Trek”), znany jako Profesor X, przekonuje go, by wziął udział w ostatniej misji, w której stawką jest życie młodej dziewczyny, jedynej nadziei rasy mutantów.