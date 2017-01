Co ciekawe, wśród aktorów którzy pracowali przy powstawaniu anglojęzycznego dubbingu znalazł się J.K.Simmons, laureat Oscara za pamiętną rolę w filmie "Whiplash". Reżyserem jest wywodzący się ze słynnego studia Pixar Ash Brannon – scenarzysta i reżyser nominowanego do Oscara „Na fali” i współtwórca nagrodzonego Złotym Globem „Toy Story 2”

Bono należy do dumnej rasy mastifów tybetańskich. Jego ojciec bardzo chce, aby wstąpił w szeregi elitarnej straży, która strzeże osady przed stadem żarłocznych wilków. Ale kiedy pewnego dnia w łapy Bono trafia radio, wyrzucone z samolotu i młody pies po raz pierwszy słyszy dźwięki rock’n’rolla, już wie, jakie jest jego przeznaczenie. Przekonuje ojca, by dał mu szansę i rusza do wielkiego miasta, aby spełnić marzenie i zostać gwiazdą rocka.