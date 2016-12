"Obcy: Przymierze" to drugi rozdział nowej trylogii, którą zapoczątkował film "Prometeusz". Statek osadniczy "Przymierze" dociera na nieznaną planetę, która wydaje się być prawdziwym rajem dla człowieka. Członkowie ekspedycji szybko się jednak przekonują, że trafili do mrocznego, pełnego tajemnic i zagadek świata, którego jedynym mieszkańcem jest android David (w tej roli nominowany do Oscara Michael Fassbender), ocalały z katastrofy "Prometeusza". Gdy odkrywają, że świat ten kryje w sobie niewyobrażalne zagrożenie, muszą podjąć przerażającą próbę ucieczki. W pozostałych rolach: Katherine Waterston ("Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"), Billy Crudup ("Spotlight"), Danny McBride ("W chmurach"), Demián Bichir ("Nienawistna ósemka") i Carmen Ejogo ("Selma").