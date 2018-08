Po prawie 19 latach znów możemy zagłębić się w świat Matrixa. Film został bowiem odnowiony do najwyższej jakości dźwięku i obrazu. Film mamy dostępny w wersjach z polskim lektorem, dźwiękiem Dolby Digital 5.1 i Dolby Atmos, a w pudełku – oprócz płyty z filmem 4K – jest też standardowa wersja BluRay dla tych, którzy nie mają jeszcze odtwarzacza 4K.

Film odtwarzałem na Xbox One X podłączonym do 55-calowego Sony XF90 i soundbaru Sony XF9000 z obsługą Dolby Atmos.

Film wygląda, jakby siostry Wachowskie nakręciły go dzisiaj. Nie ma mowy o żadnych artefaktach, zbyt dużej jasności czy braku szczegółów. Idealnie zremasterowano nie tylko twarze głównych bohaterów, ale szczegóły w tle, które świetnie widać dzięki obsłudze HDR.

Zmiany najlepiej widać w kilku scenach – po pierwsze, gdy Neo dociera na spotkanie z Morfeuszem. Dzięki obdłudze Dolby Atmos wyraźnie słychać deszcz spływający z góry budynku na naszych bohaterów. Druga scena to słynna strzelanina w lobby. Tu Atmos, HDR i 4K robią największą różnicę. Dokładnie słyszymy miejsce, w którym spadają łuski po pociskach, słychać też gdzie lecą odłamki betonu ze ścian. Równie dobrze widać tekstury lecącego gruzu, a odłamki odpadające ze ścian po strzałach wyglądają tak, jakby to działo się na żywo. Trzecią zaś sceną, która pokazuje możliwości Dolby Atmos jest moment, w którym Neo ostrzeliwuje z działka Vulcan pokój, w którym agenci trzymają Morfeusza. Dźwięk spadających łusek, pociski uderzające w wodę – to naprawdę robi niesamowite wrażenie.

Sam film, mimo że ma już prawie 19 lat, wciąż niesie aktualne przesłanie. O ile bawić może sterownia Nabuchodonozora z archaicznym telefonem stacjonarnym, ucieczka z Matrixa przez budki telefoniczne, czy stare komórki, o tyle reszta jest wciąż ważna. Czy przypadkiem obecne portale społecznościowe i coraz doskonalszy internet nie jest przypadkiem Matrixem, o którym ostrzegał Morfeusz.

Podsumowując, Matrix w wersji UHD to wersja świetna. Jest idealnie zremasterowana, a dźwięk Dolby Atmos robi różnicę. Jeśli tylko macie sprzęt, który odtworzy materiały UHD, to jest to obowiązkowa pozycja w domowej biblioteczce wideo.

Kopię recenzencką filmu otrzymaliśmy od polskiego dystrybutora, firmy Galapagos