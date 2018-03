NAJLEPSZY FILM

"Tamte dni, tamte noce"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Uciekaj!"

"Lady Bird"

"Nić widmo"

"Czwarta władza"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

NAJLEPSZY REŻYSER

Christopher Nolan "Dunkierka"

Jordan Peele "Uciekaj!"

Greta Gerwig "Lady Bird"

Paul Thomas Anderson "Nić widmo"

Guillermo Del Toro "Kształt wody"

NAJLEPSZY AKTOR

Timothee Chalamet

Daniel Day-Lewis

Daniel Kalyuuya

Gary Oldman

Denzel Washington

NAJLEPSZA AKTORKA

Sally Hawkins

Frances McDormand

Margot Robbie

Saoirse Ronan

Meryl Streep

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Mary J. Blige

Allison Janney

Lesley Manville

Laurie Metcalf

Octavia Spencer

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Willem Dafoe

Woody Harrelson

Richard Jenkins

Christopher Plumer

Sam Rockwell

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Tamte dni, tamte noce"

"The Disaster Artist"

"Logan"

"Gra o wszystko"

"Mudbound"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

"I tak cię kocham"

"Uciekaj!"

"Lady Bird"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

"Coco"

"Fernando"

"The Breadwinner"

"Dzieciak rządzi"

"Twój Vincent"

NAJLEPSZE KOSTIUMY

"Piękna i bestia"

"Czas mroku"

"Nić widmo"

"Kształt wody"

"Powiernik królowej"

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

"Abacus: Small Enough to Jail"

"Faces Places"

"Ikar"

"Ostatni w Aleppo"

"Strong Island"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

"Edith+Eddie"

"Heaven Is a Traffic Jam on the 405"

"Heroin(e)"

"Knife Skills"

"Traffic Stop"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

"Dear Basketball"

"Garden Party"

"Lou"

"Negative Space"

"Revolting Rhymes"

NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"DeKalb Elementary"

"The Eleven O'Clock"

"My Nephew Emmett"

"The Silent Child"

"Watu Wote/All of Us"

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

"Fantastyczna kobieta" (Chile)

"The Insult"

"Niemiłość"

"Dusza i ciało"

"The Square"

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

"Czas mroku"

"Powiernik królowej"

"Cudowny chłopak"

NAJLEPSZA ORYGINALNA ŚCIEŻKA MUZYCZNA

Hans Zimmer "Dunkierka"

Johnny Greenwood "Nić widmo"

Alexandre Desplat "Kształt wody"

John Williams "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"

Carter Burwell "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

NAJLEPSZA PIOSENKA

"Mighty River" z filmu "Mudbound"

"Mystery of Love" z filmu "Tamte dni, tamte noce"

"Remeber me" z filmu "Coco"

"Stand Up For Something" z filmu "Marshall"

"This Is Me" z filmu "Król rozrywki"

NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU

"Baby Driver"

"Blade Runner 2049"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"

NAJLEPSZY DŹWIĘK

"Baby Driver"

"Blade Runner 2049"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"

NAJLEPSZY MONTAŻ

"Baby Driver"

"Dunkierka"

"I, Tonya"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

"Piękna i Bestia"

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Roger A. Deakins "Blade Runner 2049"

Bruno Delbonnel "Czas mroku"

Hoyte van Hoytema "Dunkierka"

Rachel Morrison "Mudbound"

Dan Laustsen "Kształt wody"

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

"Blade Runner 2049"

"Strażnicy Galaktyki vol. 2"

"Kong: Wyspa Czaszki"

"Gwiezdne wojny: ostatni Jedi"

"Wojna o planetę małp"