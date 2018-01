Mary J. Blidge z piosenką do filmu "Mudbound" będzie na pewno uchodzić za faworytkę. Piosenkarka zagrała w filmie, otrzymała nawet nominację w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Nagranie "Mighty River" może podobać się wszystkim, bez względu na muzyczny gust.

"Mystery of Love" w wykonaniu Sufjana Stevensa możemy usłyszeć w obrazie "Tamte noce, tamte dni". Nie jest to typowa kompozycja oscarowa, ale urzeka swym niezwykłym, charakterystycznym dla Sufjana brzmieniem.

Miguel to artysta w Stanach niezwykle szanowany. Ma już na koncie nagrodę Grammy, a jego koncerty to wydarzenia. "Remember me" to piosenka z filmu "Coco" (główny rywal obrazu "Twój Vincent" w drodze po Oscara w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany), a z Miguelem śpiewa ją Natalia Lafourcare.

Dwukrotnie nominowana do nagrody Grammy była też Andra Day. Mało znana (niesłusznie!) w Polsce wokalistka zachwyca wykonaniem "Stand Up For Something" do filmu "Marshall". Fani hip-hopu na pewno zauważą znaczący udział Commona.

A to może być największa niespodzianka. Nagranie "This is me", usłyszymy w filmie "Król rozrywki". Piosenkę śpiewa Keala Settle, która znana jest z licznych wykonań musicalowych. Teledysk może tych, którzy nie widzieli filmu, zaskoczyć.