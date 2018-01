"Kształt wody", film Guillermo Del Toro, ma najwięcej szans na zwycięstwo. Otrzymał 13 nominacji, tylko o jedną mniej niż trzy obrazy, które miały rekordową ich liczbę ("Wszystko o Ewie" 1950; "Titanic" 1997; "La La Land" 2016). W Polsce "Kształt wody" będzie miał swoją premierę dopiero 16 lutego, mimo że na świecie można było go zobaczyć już w ostatnich dniach sierpnia. Polski dystrybutor zapewne przewidywał, że obraz będzie liczył się w oscarowym wyścigu.

Aż dziewięć nominacji ma obraz "Trzy billboardy za Ebbing, Mssouri", (reżyseria Martin McDonagh), który triumfował niedawno na gali Złotych Globów. Tu polski dystrybutor również zastosował manewr oscarowy - polska premiera planowana jest na 2 lutego, mimo że na świecie film gości na ekranach od 4 września.

Siedem razy nominowano "Dunkierkę" Christophera Nolana. Już w pierwszych komentarzach po ogłoszeniu nominacji mówiło się, że obraz jest niemal pewniakiem w jednej z kategorii "technicznych".

Oscary 2018: Jest polski akcent

My najbardziej cieszymy się nominacji dla filmu "Twój Vincent" - obraz Doroty Kobieli i Hugh Welchmana ma nominację w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany. Jego największym rywalem, podobnie jak na gali Złotych Globów będzie obraz "Coco".

Do tej pory polscy twórcy animacji byli docenieni przez Amerykańską Akademię Filmową tylko dwa razy – w 1983 roku Zbigniew Rybczyński zdobył statuetkę za krótkometrażowe „Tango”, w 2008 roku polsko-brytyjski "Piotruś i wilk" (reż. Suzie Templeton) zdobył Oscara w tej samej kategorii. Producentem „Piotrusia i wilka” jest Hugh Welchman. Nominacja dla „Twojego Vincenta” to pierwsze takie wyróżnienie dla pełnometrażowej polskiej animacji.

Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja o zwycięstwo w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. "Fantastyczna kobieta", "Niemiłość" oraz "The Square" na uważane są największych faworytów.

Wydarzeniem samym w sobie jest dwudziesta pierwsza nominacja do Oscara dla Meryl Streep. Aktorka, która zagrała w obrazie "Czwarta władza" będzie miała rywalki, które stworzyły niezwykłe kreacje - za faworytki uważa się dziś Sally Hawkins ("Kształt wody") oraz Frances McDormand ("Trzy billboardy za Ebbing, Missouri").

Ciężko też wytypować zwycięzcę w kategorii najlepszy aktor. Rywalizacja samych nazwisk robi wrażenie: Daniel Day-Lewis ("Nić widmo"), Gary Oldman ("Czas mroku"), Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq"). Niespodzianką może być natomiast nagroda dla Daniela Kaluuya za niezwykłą kreację w filmie "Uciekaj!"

Symbolicznie należy traktować nominację dla Chistophera Plummera. Ma on szansę na statuetkę w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy - smaczku nominacji dodaje fakt, że to właśnie Plummer zastąpił Kevina Spacey w filmie "Wszystkie pieniądze świata" po seks skandalu.

Ogłoszenie nominacji mogliśmy oglądać na żywo na Facebooku – gospodarzami byli Tiffany Haddish oraz Andy Serkis.

Gala wręczania Oscarów odbędzie się 4 marca 2018 roku. Prowadzącym galę będzie Jimmy Kimmel. Już teraz zapraszamy na relację na żywo na dziennik.pl.

Nominacje do OSCARÓW 2018

DŁUGOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

"Dzieciak rządzi"

"Coco"

"Breadwinner"

"Ferdinand"

"Twój Vincent"

FILM

"Tamte dni, tamte noce"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Uciekaj!"

"Lady Bird"

"Nić widmo"

"Czwarta władza"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

AKTOR

Timothee Chalamet - "Tamte dni, tamte noce"

Daniel Day-Lewis - "Nić widmo"

Daniel Kaluuya - "Uciekaj!"

Gary Oldman - "Czas mroku"

Denzel Washington - "Roman J. Israel, Esq"

AKTORKA

Sally Hawkins - "Kształt wody"

Frances McDormand - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Margot Robbie - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

Saoirse Ronan - "Lady Bird"

Meryl Streep - "Czwarta władza"

AKTOR DRUGOPLANOWY

WIllem Dafoe - "The Florida Project"

Woody Harrelson - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Richard Jenkins - "Kształt wody"

Christopher Plummer - "Wszystkie pieniądze świata"

Sam Rockwell - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Mary J. Blige - "Mudbound"

Allison Janney - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

Lesley Manville - "Nić widmo"

Laurie Metcalf - "Lady Bird"

Octavia Spencer - "Kształt wody"

REŻYSER

Christopher Nolan - "Dunkierka"

Jordan Peele - "Uciekaj!"

Guillermo del Toro - "Kształt wody"

Greta Gerwig - "Lady Bird"

Paul Thomas Anderson - "Nić widmo"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Tamte dni, tamte noce"

"Disaster Artist"

"Logan: Wolverine"

"Gra o wszystko"

"Mudbound"

SCENARIUSZ ORYGINALNY

"I tak cię kocham"

"Uciekaj!"

"Lady Bird"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

SCENOGRAFIA

"Piękna i Bestia"

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

PIOSENKA

Mighty River - "Mudbound"

Mystery of Love - "Tamte noce, tamte dni"

Remember me - "Coco"

Stand Up For Something - "Marshall"

This is me - "Król rozrywki"

MUZYKA

"Dunkierka"

"Nić widmo"

"Kształt wody"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi"

"Trzy billboardy za Ebbing Missouri"

ZDJĘCIA

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Mudbound"

"Kształt wody"

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

"Fantastyczna kobieta" (Chile)

"L'insulte" (Liban)

"Niemiłość" (Rosja)

"The Square" (Szwecja)

"Dusza i ciało" (Węgry)

DOKUMENT

"Abacus: Small Enough to Jail"

"Visages, villages"

"Ikar"

"Ostatni w Aleppo"

"Strong Island"

KOSTIUMY

"Piękna i Bestia"

"Czas mroku"

"Nić widmo"

"Kształt wody"

"Powiernik królowej"

CHARAKTERYZACJA

"Czas mroku"

"Powiernik królowej"

"Cudowny chłopak"

DŹWIĘK

"Baby Driver"

"Blade Runner 2049"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi"

MONTAŻ

"Baby Driver"

"Dunkierka"

"Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

EFEKTY SPECJALNE

"Blade Runner 2049"

"Strażnicy Galaktyki vol. 2"

"Kong: Wyspa Czaszki"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi"

"Wojna o planetę małp"

MONTAŻ DŹWIĘKU

"Baby Driver"

"Blade Runner 2049"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi"

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"DeKalb Elementary"

"The Eleven O'Clock"

"My Nephew Emmett"

"The Silent Child"

"Watu Wote: All of Us"

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

"Edith+Eddie"

"Heaven Is a Traffic Jam on the 405"

"Heroin(e)"

"Knife Skills"

"Traffic Stop"

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

"Dear Basketball"

"Garden Party"

"Lou"

"Negative Space"

"Revolting Rhymes"