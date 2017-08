Szwedzki Instytut Filmowy ogłosił, że filmem reprezentującym Szwecję w przyszłorocznym oscarowym wyścigu w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny będzie nagrodzona Złotą Palmą Cannes 2017 czarna komedia "The Square" w reżyserii Rubena Östlunda. Szwedzki twórca serią komicznych sytuacji sportretował współczesny świat, doprowadzając do czołowego zderzenia politycznej poprawności z tym, co w każdym z nas dzikie i zwierzęce. W rolach głównych Elisabeth Moss (seriale "Opowieść podręcznej" i "Tajemnice Laketop"), Dominic West ("Dumni i wściekli") oraz Claes Bang.

Poprzedni film reżysera, "Turysta" (Force Majeure), został laureatem Nagrody Jury w sekcji Un Certain Regard Festiwalu w Cannes 2014, był również nominowany do Złotych Globów w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. Oscarowej nominacji jednak nie zdobył.

Nominacje do Oscara zostaną ogłoszone w styczniu 2018, a sama ceremonia rozdania Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 4 marca 2018.