Najlepszy film:

"Nowy początek"

"Przełęcz ocalonych"

"Ukryte działania"

"Lion. Droga do domu"

"Moonlight"

"Fences"

"Aż do piekła"

"La La Land"

"Manchester by the Sea"

Najlepsza reżyseria:

Denis Villeneuve - "Nowy początek"

Mel Gibson - "Przełęcz ocalonych"

Damien Chazelle - "La La Land"

Kenneth Lonergan - "Manchester by the Sea"

Barry Jenkins - "Moonlight"

Najlepszy aktor:

Casey Affleck - "Manchester by the Sea"

Andrew Garfield - "Przełęcz ocalonych"

Ryan Gosling - "La La Land"

Viggo Mortensen - "Captain Fantastic"

Denzel Washington - "Fences"

Najlepsza aktorka:

Isabelle Huppert - "Elle"

Ruth Negga - "Loving"

Natalie Portman - "Jackie"

Emma Stone - "La La Land"

Meryl Streep - "Boska Florence"

Najlepszy aktor drugoplanowy:

Mahershala Ali - "Moonlight"

Jeff Bridges - "Aż do piekła"

Lucas Hedges - "Manchester by the Sea"

Dev Patel - "Lion. Droga do domu"

Michael Shannon - "Zwierzęta nocy"

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Viola Davis - "Fences"

Naomie Harris - "Moonlight"

Nicole Kidman - "Lion. Droga do domu"

Octavia Spencer - "Ukryte działania"

Michelle Williams - "Manchester by the Sea"

Najlepszy scenariusz oryginalny:

"Aż do piekła"

"La La Land"

"Lobster"

"Manchester by the Sea"

"20th Century Women"

Najlepszy scenariusz adaptowany:

"Nowy początek"

"Fences"

"Hidden Figures"

"Lion. Droga do domu"

"Moonlight"

Najlepszy film animowany:

"Kubo i dwie struny"

"Nazywam się Cukinia"

"Vaiana: Skarb oceanu"

"Czerwony żółw"

"Zwierzogród

Najlepszy film nieanglojęzyczny:

"Tanna" (Australia)

"Land of Mine" (Dania)

"Toni Erdmann" (Niemcy)

"Klient" (Iran)

"Mężczyzna imieniem Ove" (Szwecja)

Najlepszy film dokumentalny:

"Fuocoammare. Ogień na morzu"

"I Am Not Your Negro"

"Życie animowane"

"O.J.: Made in America"

"13th"

Najlepsze zdjęcia:

"Nowy początek"

"La La Land"

"Lion. Droga do domu"

"Moonlight"

"Milczenie"

Najlepszy montaż:

"Nowy początek"

"Przełęcz ocalonych"

"Aż do piekła"

"La La Land"

"Moonlight"

Najlepsza scenografia:

"Nowy początek"

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"

"Ave, Cezar!"

"La La Land"

"Pasażerowie"

Najlepsze kostiumy:

"Sprzymierzeni"

Colleen Atwood za "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"

"Boska Florence"

"Jackie"

"La La Land"

Najlepszy utwór muzyczny:

Audition (The Fools Who Dream) - "La La Land"

Can't Stop the Feeling - "Trolle"

City of Stars - "La La Land"

The Empty Chair - "Jim"

How Far I'll Go - "Vaiana: Skarb oceanu"

Najlepsza muzyka filmowa:

"Jackie"

"La La Land"

"Lion. Droga do domu"

"Moonlight"

"Pasażerowie"

Najlepsze efekty specjalne:

"Deepwater Horizon"

"Doktor Strange"

"Księga dżungli"

"Kubo i dwie struny"

"Łotr 1. Gwiezdne Wojny - Historie"

Najlepsza charakteryzacja:

"En man som heter Ove"

"Star Trek: W nieznane"

"Legion samobójców"

Najlepszy montaż dźwięku:

"Nowy początek"

"Żywioł. Deepwater Horizon"

"Przełęcz ocalonych"

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"

"Sully"

Najlepszy dźwięk:

"Nowy początek"

"Przełęcz ocalonych"

"La La Land"

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"

"13 godzin: Tajna misja w Bengazi"

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski:

"Ennemis Interieurs" - Selim Azzazi

"La Femme et le TGV" - Timo von Gunten i Giacun Caduff

"Silent Nights" - Aske Bang i Kim Magnusson

"Sing" - Kristof Deak i Anna Udvardy

"Timecode" - Juanjo Gimenez

Najlepszy krótkometrażowy film animowany:

"Blind Vaysha" - Theodore Ushev

"Borrowed Time" - Andrew Coast i Lou Hamou-Lhadj

"Pear Cider and Cigarettes" - Robert Valley i Cara Speller

"Pearl" - Patrick Osborne"

"Piper" - Alan Barillaro i Marc Sondheimer

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:

"Extremis" - Dan Krauss

"4.1 Miles" - Daphne Matziaraki

"Joe's Violin" - Kahame Cooperman i Raphaela Neihausen

"Watani: My Homeland" - Marcel Mettelsiefen i Stephen Ellis

"The White Helmets" - Orlando von Einsiedel i Joanna Natasegara