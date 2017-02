Co wiemy przed galą? Faworytem jest "La La Land", który ma czternaście nominacji. Tylu Oscarów nie dostanie, bo w kategorii najlepsza piosenka nominowany jest dwukrotnie.

Aż osiem nominacji mają "Nowy początek" oraz "Moonlight". Pokrzyżować szyki będzie chciał wszystkim Mel Gibson, którego "Przełęcz ocalonych" ma sześć szans na Oscara, podobnie jak "Manchester By The Sea".

Ciekawie wygląda też rywalizacja w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny, gdzie nominowane są filmy: "Tanna" (Australia), "Land of Mine" (Dania), "Toni Erdmann" (Niemcy), "Klient" (Iran), "Mężczyzna imieniem Ove" (Szwecja).

Czy czekają nas niespodzianki w wynikach? Czy prowadzący zrobi coś, co przejdzie do historii? Oraz jak "La La Land" przejdzie do oscarowej historii?