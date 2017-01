"La La Land" na ustach świata - po tym jak obraz zdobył rekordową liczbę (aż siedem) Złotych Globów, został czternaście razy nominowany do Oscara. Wyrównany jest rekord dwóch filmów: "Titanic" (1997) oraz "Wszystko o Ewie" (1950). Pierwszy z z nich zdobył jedenaście, drugi sześć Oscarów. "La La Land" czternastu nagród nie dostanie, bo np w kategorii najlepsza piosenka jest nominowany dwukrotnie.

Po osiem nominacji mają "Nowy początek" oraz "Moonlight". Reżyserem pierwszego z nich jest Denis Villeneuve. Na "Moonlight" warto zwrócić baczniej uwagę - film jest opowieścią o dorastaniu ubogiego czarnoskórego chłopca. Akademia, oskarżana w ubiegłym roku o to, że urządziła sobie "Białe Oscary", może przychylniejszym okiem spojrzeć na produkcję Barry'ego Jenkinsa.

Zaskoczeniem dla wielu może być aż sześć nominacji dla filmu Mela Gibsona "Przełęcz ocalonych", w tym za najlepszy film oraz reżyserię.

Zgodnie z oczekiwaniami na Oscary ma też szansę obraz Kennetha Lonergana "Manchester by the Sea", który zdobył sześć nominacji. Film miał pięć nominacji Złotych Globów, nagrodę dostał tylko jedną, ale podkreślić należy, że w rozdaniu firmowanym przez Akademię Filmową częściej uznanie znajdują filmy dramatyczne niż komedie i musicale.

W kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny już wcześniej szansę na Oscara stracił polski kandydat, ostatni film Andrzeja Wajdy "Powidoki".

Gala wręczenia Oscarów odbędzie się (czasu polskiego) w noc z niedzieli na poniedziałek 26/27 lutego. Tak, jak w poprzednich edycjach wręczenie nagród będzie miało miejsce w Dolby Theatre. Gospodarzem uroczystości będzie Jimmy Kimmel.

Najlepszy film:

"Nowy początek"

"Przełęcz ocalonych"

"Ukryte działania"

"Lion. Droga do domu"

"Moonlight"

"Fences"

"Aż do piekła"

"La La Land"

"Manchester by the Sea"

Najlepsza reżyseria:

Denis Villeneuve - "Nowy początek"

Mel Gibson - "Przełęcz ocalonych"

Damien Chazelle - "La La Land"

Kenneth Lonergan - "Manchester by the Sea"

Barry Jenkins - "Moonlight"

Najlepszy aktor:



Casey Affleck - "Manchester by the Sea"

Andrew Garfield - "Przełęcz ocalonych"

Ryan Gosling - "La La Land"

Viggo Mortensen - "Captain Fantastic"

Denzel Washington - "Fences"

Najlepsza aktorka:



Isabelle Huppert - "Elle"

Ruth Negga - "Loving"

Natalie Portman - "Jackie"

Emma Stone - "La La Land"

Meryl Streep - "Florence Foster Jenkins"

Najlepszy aktor drugoplanowy:



Mahershala Ali - "Moonlight"

Jeff Bridges - "Aż do piekła"

Lucas Hedges - "Manchester by the Sea"

Dev Patel - "Lion. Droga do domu"

Michael Shannon - "Zwierzęta nocy"

Najlepsza aktorka drugoplanowa:



Viola Davis - "Fences"

Naomie Harris - "Moonlight"

Nicole Kidman - "Lion. Droga do domu"

Octavia Spencer - "Ukryte działania"

Michelle Williams - "Manchester by the Sea"

Najlepszy scenariusz oryginalny:



"Aż do piekła"

"La La Land"

"Lobster"

"Manchester by the Sea"

"20th Century Women"

Najlepszy scenariusz adaptowany:"Nowy początek"

"Fences"

"Hidden Figures"

"Lion. Droga do domu"

"Moonlight"

Najlepszy film animowany:



"Kubo i dwie struny"

"Nazywam się Cukinia"

"Vaiana: Skarb oceanu"

"Czerwony żółw"

"Zwierzogród

Najlepszy film nieanglojęzyczny:



"Tanna"

"Land of Mine"

"Toni Erdmann"

"Klient"

"Mężczyzna imieniem Ove"

Najlepszy film dokumentalny:



"Fuocoammare. Ogień na morzu"

"I Am Not Your Negro"

"Życie animowane"

"O.J.: Made in America"

"13th"

Najlepsze zdjęcia:



"Nowy początek"

"La La Land"

"Lion. Droga do domu"

"Moonlight"

"Milczenie"

Najlepszy montaż:



"Nowy początek"

"Przełęcz ocalonych"

"Aż do piekła"

"La La Land"

"Moonlight"

Najlepsza scenografia:



"Nowy początek"

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"

"Ave, Cezar!"

"La La Land"

"Pasażerowie"

Najlepsze kostiumy:



"Sprzymierzeni"

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć"

"Boska Florence"

"Jackie"

"La La Land"

Najlepszy utwór muzyczny:



Audition (The Fools Who Dream) - "La La Land"

Can't Stop the Feeling - "Trolle"

City of Stars - "La La Land"

The Empty Chair - "Jim"

How Far I'll Go - "Vaiana: Skarb oceanu"

Najlepsza muzyka filmowa:



"Jackie"

"La La Land"

"Lion. Droga do domu"

"Moonlight"

"Pasażerowie"

Najlepsze efekty specjalne:



"Deepwater Horizon"

"Doktor Strange"

"Księga dżungli"

"Kubo i dwie struny"

"Łotr 1. Gwiezdne Wojny - Historie"

Najlepsza charakteryzacja:



"En man som heter Ove"

"Star Trek: W nieznane"

"Legion samobójców"

Najlepszy montaż dźwięku:



"Nowy początek"

"Żywioł. Deepwater Horizon"

"Przełęcz ocalonych"

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"

"Sully"

Najlepszy dźwięk:



"Nowy początek"

"Przełęcz ocalonych"

"La La Land"

"Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie"

"13 godzin: Tajna misja w Bengazi"

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski:

"Ennemis Interieurs" - Selim Azzazi

"La Femme et le TGV" - Timo von Gunten i Giacun Caduff

"Silent Nights" - Aske Bang i Kim Magnusson

"Sing" - Kristof Deak i Anna Udvardy

"Timecode" - Juanjo Gimenez

Najlepszy krótkometrażowy film animowany:



"Blind Vaysha" - Theodore Ushev

"Borrowed Time" - Andrew Coast i Lou Hamou-Lhadj

"Pear Cider and Cigarettes" - Robert Valley i Cara Speller

"Pearl" - Patrick Osborne"

"Piper" - Alan Barillaro i Marc Sondheimer

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:



"Extremis" - Dan Krauss

"4.1 Miles" - Daphne Matziaraki

"Joe's Violin" - Kahame Cooperman i Raphaela Neihausen

"Watani: My Homeland" - Marcel Mettelsiefen i Stephen Ellis

"The White Helmets" - Orlando von Einsiedel i Joanna Natasegara