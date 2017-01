"Jackie" to film, który przyniósł Natalie Portman nominację do Złotego Globu. Wyprodukowany przez Darrena Aronofsky’ego ("Requiem dla snu", "Czarny łabędź") obraz przedstawia kulisy jednego z najbardziej wstrząsających momentów w dziejach Ameryki – zabójstwa JFK, widzianego oczami Pierwszej Damy – Jacqueline Bouvier Kennedy. "Jackie" to poruszająca historia kobiety–ikony, uosobienia klasy, stylu i szyku. Postaci równie inspirującej, co tajemniczej. Uznawany za poważnego kandydata do Oscarów film wyreżyserował Pablo Larraín – zdobywca Srebrnego Niedźwiedzia na MFF w Berlinie (za "El Club").

psav_embed