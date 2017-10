Poznajesz tę gwiazdę "Gry o Tron"? Thriller "Skazany" od 27 października 2017 roku w kinach [FOTO]

Biznesmen Jacob Harlon trafia do więzienia po spowodowaniu śmiertelnego wypadku. By przetrwać za kratkami, musi nauczyć się obowiązujących w zakładzie karnym reguł, ale również wyrachowania i sprytu. Z czasem Jacob zacznie rozumieć, że jedyną gwarancją na przeżycie jest dołączenie do któregoś z więziennych gangów. Decyzja, którą podejmie, uratuje go od śmierci, ale napiętnuje na resztę życia. Wkrótce po wyjściu z więzienia, przywódcy gangu zmuszą Jacoba do przeprowadzenia zbrojnej operacji przeciwko największym rywalom z ulic Kalifornii. Były skazaniec, chcąc nie chcąc, znajdzie się w sytuacji, w której zaciągnięte długi możne spłacić wyłącznie przelaną krwią. Jako Jacoba zobaczymy tu Nikolaja Costera-Waldau znanego z roli Jaime Lannistera. Film „Skazany” w polskich kinach od 27 października.