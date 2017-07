"Mała Wielka Stopa", czyli mója tata jest Yeti. Animacja w lipcu w kinach [FOTO]

Film animowany już 28 lipca trafi do kin. Oto jego fabuła: Adam jest zwyczajnym, trochę nieśmiałym nastolatkiem. Pewnego dnia wyrusza na wyprawę w poszukiwaniu dawno zaginionego taty. Nie spodziewa się, że już wkrótce odkryje pewien włochaty rodzinny sekret. Otóż jego tata jest potomkiem legendarnego Yeti i od lat mieszka w puszczy. Oczywiście Adam też ma w sobie geny tej niezwykłej istoty, a to niesie ze sobą pewne niezwykłe konsekwencje. Chłopak podobnie jak jego tata posiada szczególne super moce. Wkrótce będzie musiał ich użyć, by obronić siebie i ojca przed tropicielami, którzy na zlecenie pewnej firmy futrzarskiej od lat szukają Yeti. Zobacz zdjęcia z filmu