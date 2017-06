"Old Fashioned" - komedia romantyczna w starym stylu w piątek w kinach [FOTO]

Elizabeth Roberts oraz Rik Swartzwelder w filmie w reżyserii tego ostatniego. Już w najbliższy piątek komedia romantycza w starym stylu powróci do kin. On – w przeszłości król studenckiej braci, teraz ma opinię staroświeckiego, przywiązanego do zasad samotnika. Ona – niespokojny duch o buntowniczym nastawieniu do życia i związków. Uciekając od trudnej przeszłości, pojawia się w miasteczku i zamieszkuje w pobliżu. Ich drogi zbiegają się w małym miasteczku, gdzieś w Ameryce. Spotkanie Amber i Claya wywraca ich świat do góry nogami, lecz bolesne doświadczenia nakazują trzymać się od siebie z daleka.