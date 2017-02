Odrą dryfuje zmasakrowane ciało z pętlą u szyi i nóg. Po kilku dniach zostaje znalezione przez rybaków. Sprawa trafia do policyjnego archiwum X. To wstęp do fabuły filmu "Amok", który trafi do kin 24 marca. Obraz w reżyserii Kasi Adamik ma świetną obsadę. Zagrają tu m.in. Jan Peszek, Łukasz Simlat, Zofia Wichłacz oraz Mateusz Kościukiewicz.