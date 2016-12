"Konwój" wejdzie do kin w drugim tygodniu stycznia. Janusz Gajos gra tu dyrektora aresztu śledczego, w którym dochodzi do zabicia więźnia. Śledztwo wskazuje, że aby dojść do przyczyn zabójstwa, trzeba zbadać, co działo się podczas tajemniczego, tytułowego "Konwoju" sprzed dwóch lat. Konwój ów dowodzony był przez sierżanta Zawadę (w tej roli Robert Więckiewicz). Rzecz w tym, że, o tym, co się tam działo, nie chce mówić nikt...