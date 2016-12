Fani i tak wszystko wiedzą. Ale pozostałych, którzy Gwiezdne Wojny oglądają, kiedy są one w telewizji pojawienie się tytułu "Łotr 1. Gwiezdne wojny" wprowadza w zakłopotanie. Z czym to łączyć, jak oglądać. I co wiedzieć, by błysnąć wiedzą. Bo przecież o "Gwiezdnych wojnach" znów będą mówić wszyscy.