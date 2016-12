"Sully" film Clinta Eastwooda z Tomem Hanksem w roli głównej słynne wodowanie traktuje jako punkt wyjścia. Bo (moglibyśmy powiedzieć - skąd my to znamy) wydarzenie to sprawiło, że pilota, który uratował wiele ludzkich istnień nie wszyscy traktowali jako bohatera. Zobacz galerię zdjęć z filmu, który do kin wkracza 2 grudnia 2016 roku.