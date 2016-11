Ten facet nie ma telewizora, ale telewizję ogląda - robi to podglądając przez lornetkę to, co leci u sąsiada. Jest cenionym muzykiem, ale jego świat zaczyna drżeć w posadach, gdy w jego życiu pojawiają się kobiety. Dwie kobiety. Zobacz zdjęcia z komedii, która do polskich kin wkroczy 25 grudnia 2016 roku.